Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez: 'Türkiye kripto varlıklarda dünyada öncü bir role sahip'

Türkiye'deki finansal teknoloji ekosisteminin paydaşlarını her yıl bir araya getiren Webrazzi Fintech 2025 sona erdi. 10 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen etkinlikte ‘Building the Future by Binance TR’ sahnesinde Fintech ve Web3’ün geleceği, kripto varlık ekosistemindeki önemli isimlerce masaya yatırıldı. Türkiye’nin kripto varlıkda küresel ölçekte en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu dile getiren Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, yıllık işlem hacminin 200 milyar dolara ulaştığını, kullanıcıların yüzde 78’inin 34 yaş altı olduğunu ve her beş kişiden birinin kripto varlık sahibi olduğunu belirtti. 2021’den bu yana kümülatif kripto varlık girişinin ise 878 milyar dolar olduğunu kaydetti.
Türkiye’deki fintech dünyasının nabzını tutan buluşması Webrazzi Fintech 2025, Wyndham Grand İstanbul Levent’te büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, sektör liderleri, girişimciler ve finansal kuruluşların temsilcileri bir araya geldi.
Açılış konuşmasını Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal’ın yaptığı Webrazzi Fintech 2025, blockchain entegrasyonundan dijital bankacılığa, açık bankacılıktan yapay zekâ destekli finansal çözümlere kadar geniş bir yelpazede gündem oluşturdu. Katılımcılar, fintech ekosistemindeki en güncel gelişmeler, yatırım fırsatları ve yeni iş modelleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi.
“Building the Future by Binance TR” sahnesiyle Fintech ve Web3’ün geleceği konuşuldu
Binance TR Genel Müdürü Mücahit Sönmez, Webrazzi Fintech 2025 sahnesinde “Finansta Bir sonraki Evrim: Fintech’ten Web3’e” paneliyle yer aldı. Dönmez, Türkiye’de Web3 ekosisteminin büyüme potansiyelini ve finans dünyasının Web3 teknolojilerine doğru evrilişinin sunduğu yeni fırsatları ele aldı.
Arda Kutsal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda; finans teknolojilerindeki yenilikçi dönüşüm, dijital varlık kullanımının artışı ve blockchain altyapılı finansal çözümlerin Türkiye pazarındaki konumu üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Binance TR, hem sektördeki güçlü konumunu vurguladı hem de yerel Web3 ekosistemine sürdürülebilir katkı sağlama vizyonunu bir kez daha öne çıkardı.
Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye pazarına ilişkin güncel verileri değerlendirdi.
“Türkiye kripto varlıkta dünya ölçeğinde çok önemli bir role sahip”
Türkiye’nin kripto varlık benimsenmesinde dünyada üst sıralarda olduğunu belirten Dönmez, “Chainalysis 2025 raporunda Türkiye’ye ayrılmış özel bir bölüm var. Buna göre yıllık işlem hacmi 200 milyar dolar. Bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin dört katı.” şeklinde konuştu. Dönmez, kripto varlık sahiplik oranının da dikkat çekici olduğunu belirterek, “Türkiye’de en az bir kripto varlığa sahip birey oranı yüzde 19,3. Yani her beş kişiden birinde kripto varlık var” ifadelerini kullandı.
2021’den bu yana kümülatif giriş: 878 milyar dolar
2021’den bu yana Türkiye’ye giren kümülatif kripto varlık akışının 878 milyar dolara ulaştığını söyleyen Dönmez, bu büyüklüğün Türkiye’nin pazar dinamiklerini açıkça gösterdiğini belirtti. Türkiye’de kripto varlıkla ilgilenen kitlenin çok genç olduğuna da dikkat çeken Dönmez, sektörü takip eden, en az bir kripto varlık sahibi kullanıcıların yüzde 78’inin 34 yaş altı olduğunu belirtti.
Regülasyon Süreci: MASAK’ın finansal kuruluş tanımı sektör için milat
Binance TR Genel Müdürü Dönmez, Türkiye’de kripto varlık sektöründe 1,5 yıldır süren düzenleme sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, 25 Aralık 2024’te MASAK’ın platformları finansal kuruluş olarak tanımlamasını “milat” olarak nitelendirdi.
“Bu karar hem büyük bir sorumluluk hem de devlet nezdinde güçlü bir tanımlama. Artık bir bankadan ne bekleniyorsa bizden de o bekleniyor” dedi.
SPK’nın Mart ayında yayımladığı düzenlemelerin ardından tüm platformların Haziran sonunda lisans başvurularını yaptığını söyleyen Dönmez, değerlendirme sürecinin sürdüğünü belirtti.
Binance Türkiye’nin 2026 vizyonu: Pastayı büyütmek, sıfır toleranslı güvenlik ve yeni ürünler
“Pastayı büyütmeye devam edeceğiz. Mevzuata uyumlu yeni ürünler çıkaracağız ve sfıır toleranslı güvenlik yaklaşımını sürdüreceğiz.”
Gün boyu süren etkinlikte sahne alan isimler arasında Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez’in yanı sıra Blockchain Yapay Zeka Akademi kurucusu Devrim Danyal, Vircon Legal Yönetici Ortağı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Parca CEO’su Tezcan Turasan, Direktör, Fintech ve Dijital Finans Bengisu Özgehan, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cemil Şinasi Türün, İçerik Üretici Monte Kripto Kontu, Matriks Algo Solitions Kıvanç Özbilgiç ve dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin ve Wtech Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de yer aldı.