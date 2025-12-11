Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez: 'Türkiye kripto varlıklarda dünyada öncü bir role sahip'

Türkiye’deki fintech dünyasının nabzını tutan buluşması Webrazzi Fintech 2025, Wyndham Grand İstanbul Levent’te büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, sektör liderleri, girişimciler ve finansal kuruluşların temsilcileri bir araya geldi.





Açılış konuşmasını Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal’ın yaptığı Webrazzi Fintech 2025, blockchain entegrasyonundan dijital bankacılığa, açık bankacılıktan yapay zekâ destekli finansal çözümlere kadar geniş bir yelpazede gündem oluşturdu. Katılımcılar, fintech ekosistemindeki en güncel gelişmeler, yatırım fırsatları ve yeni iş modelleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi.





“Building the Future by Binance TR” sahnesiyle Fintech ve Web3’ün geleceği konuşuldu

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Sönmez, Webrazzi Fintech 2025 sahnesinde “Finansta Bir sonraki Evrim: Fintech’ten Web3’e” paneliyle yer aldı. Dönmez, Türkiye’de Web3 ekosisteminin büyüme potansiyelini ve finans dünyasının Web3 teknolojilerine doğru evrilişinin sunduğu yeni fırsatları ele aldı.





Arda Kutsal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda; finans teknolojilerindeki yenilikçi dönüşüm, dijital varlık kullanımının artışı ve blockchain altyapılı finansal çözümlerin Türkiye pazarındaki konumu üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Binance TR, hem sektördeki güçlü konumunu vurguladı hem de yerel Web3 ekosistemine sürdürülebilir katkı sağlama vizyonunu bir kez daha öne çıkardı.

Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye pazarına ilişkin güncel verileri değerlendirdi.





“Türkiye kripto varlıkta dünya ölçeğinde çok önemli bir role sahip”

Türkiye’nin kripto varlık benimsenmesinde dünyada üst sıralarda olduğunu belirten Dönmez, “Chainalysis 2025 raporunda Türkiye’ye ayrılmış özel bir bölüm var. Buna göre yıllık işlem hacmi 200 milyar dolar. Bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin dört katı.” şeklinde konuştu. Dönmez, kripto varlık sahiplik oranının da dikkat çekici olduğunu belirterek, “Türkiye’de en az bir kripto varlığa sahip birey oranı yüzde 19,3. Yani her beş kişiden birinde kripto varlık var” ifadelerini kullandı.





2021’den bu yana kümülatif giriş: 878 milyar dolar

2021’den bu yana Türkiye’ye giren kümülatif kripto varlık akışının 878 milyar dolara ulaştığını söyleyen Dönmez, bu büyüklüğün Türkiye’nin pazar dinamiklerini açıkça gösterdiğini belirtti. Türkiye’de kripto varlıkla ilgilenen kitlenin çok genç olduğuna da dikkat çeken Dönmez, sektörü takip eden, en az bir kripto varlık sahibi kullanıcıların yüzde 78’inin 34 yaş altı olduğunu belirtti.





Regülasyon Süreci: MASAK’ın finansal kuruluş tanımı sektör için milat

Binance TR Genel Müdürü Dönmez, Türkiye’de kripto varlık sektöründe 1,5 yıldır süren düzenleme sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, 25 Aralık 2024’te MASAK’ın platformları finansal kuruluş olarak tanımlamasını “milat” olarak nitelendirdi.





“Bu karar hem büyük bir sorumluluk hem de devlet nezdinde güçlü bir tanımlama. Artık bir bankadan ne bekleniyorsa bizden de o bekleniyor” dedi.





SPK’nın Mart ayında yayımladığı düzenlemelerin ardından tüm platformların Haziran sonunda lisans başvurularını yaptığını söyleyen Dönmez, değerlendirme sürecinin sürdüğünü belirtti.





Binance Türkiye’nin 2026 vizyonu: Pastayı büyütmek, sıfır toleranslı güvenlik ve yeni ürünler

Dönmez, Binance Türkiye’nin 2026 hedeflerini ise şöyle özetledi:

“Pastayı büyütmeye devam edeceğiz. Mevzuata uyumlu yeni ürünler çıkaracağız ve sfıır toleranslı güvenlik yaklaşımını sürdüreceğiz.”



