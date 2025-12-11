Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları 'akustik sistemler' ile hız kazanacak

"Sınır ötesi harekatlarda adım sesleri, boru hatlarında delinme gibi sesleri de algılayabiliyoruz. Şu anda iki patentimiz var. Ses yükseltme kısmının elektronik devresinin patentini aldık. Her şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Biz bunu deprem için yaptık ama sesle alakalı hangi sektörde kullanılırsa, onun içine direkt entegre edilebilir. 2026'da çalıştığımız firma sayısını artırarak daha da büyümek istiyoruz."