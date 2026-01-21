Yeni Şafak
TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuru süreci başladı.
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuru süreci başladı.

Türkiye’nin teknoloji vitrini TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa’da yapılacak; milyonların heyecanla beklediği teknoloji yarışmaları için başvurular da başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST, 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuru süreci başladı. Yarışmalara katılmak isteyenler, 20 Şubat 2026 tarihine kadar
adresi üzerinden çevrim içi başvuru yapabilecek.

75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL’yi aşan maddi destek sağlanacak

TEKNOFEST 2026 kapsamında; ilkokuldan lisansüstüne kadar öğrencilerden girişimcilere ve uluslararası katılımcılara uzanan geniş bir yelpazede, 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

Festival kapsamında yarışmacılara 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL’yi aşan maddi destek sağlanacak.

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmaları hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için 20 Şubat 2026 tarihine kadar teknofest.org adresi ziyaret edilebilir.

