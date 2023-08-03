Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'den CHP'ye 'Biz olmasak yüzde 48 alamazdınız' resti

"Ali Öztunç'un çıkışını duygusal buluyorum. 'Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi' bu lafı şık bir şey değil. Burada kazan-kazan formülü vardı. Ali Öztunç'un olayları tam bilmediğinden ya da o görüşmelerin iç yüzünü tam bilmediğinden böyle bir duygusal tepki verdiğine inanıyorum. Böylesi duygusal tepkilerin bir şeye yaramayacağını, hiçbir sorunu çözmeyeceğini, yeni sorunlar açabileceğini düşünüyorum."