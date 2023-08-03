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Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'den CHP'ye 'Biz olmasak yüzde 48 alamazdınız' resti

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün, CHP Milletvekili Ali Öztunç'un "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" sözlerine tepki gösterdi. İttifak kurulmasaydı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48 oy alamayacağını söyleyen Üstün, "Seçime tamamen dağınık girilseydi CHP bu kadar milletvekili de çıkartmayabilirdi" dedi.

12:19 . 3/08/2023 Thursday
Yeni Şafak
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün, Kılıçdaroğlu'nun ittifak kurulmasaydı yüzde 48 oy alamayacağını söyledi.

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün, Kılıçdaroğlu'nun ittifak kurulmasaydı yüzde 48 oy alamayacağını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun,
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
sözleri üzerine başlayan tartışma büyüyor.

CHP ve Gelecek Partisi arasındaki kriz büyüyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu'nun bu sözlerine tepki göstermiş,
"Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar"
açıklamasında bulunmuştu.

Gelecek Partili Üstün: Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almayabilirdi

CHP'li Öztunç'un bu çıkışı tartışmayı alevlendirirken bir açıklama da Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'den geldi. Altılı Masa'nın kurulmasındaki öncü isimlerden birinin Davutoğlu olduğunu söyleyen Üstün,
"Seçime tamamen dağınık girilseydi CHP bu kadar milletvekili çıkartmayabilirdi veya Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almayabilirdi. Davutoğlu'nun açıklaması bizim en iyi birlikteliği öne çıkarmak istememizden kaynaklı bir açıklamadır"
dedi.

CHP'li Ali Öztunç'un sözlerine tepki: Bu lafı şık bir şey değil

Üstün, sözlerine şöyle devam etti:

"Ali Öztunç'un çıkışını duygusal buluyorum. 'Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi' bu lafı şık bir şey değil. Burada kazan-kazan formülü vardı. Ali Öztunç'un olayları tam bilmediğinden ya da o görüşmelerin iç yüzünü tam bilmediğinden böyle bir duygusal tepki verdiğine inanıyorum. Böylesi duygusal tepkilerin bir şeye yaramayacağını, hiçbir sorunu çözmeyeceğini, yeni sorunlar açabileceğini düşünüyorum."


#Ayhan Sefer Üstün
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Gelecek Partisi
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