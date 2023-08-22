Gelecek Partili Nedim Yamalı'dan CHP seçmenine 'sizinle uğraşamayız' tepkisi: Başka parti tabanındakileri mutlu etme zorunluluğumuz yok

Gelecek Partili Nedim Yamalı’dan CHP’ye 'sizi mutlu etmek zorunda değiliz' göndermesi.
Yedili Masa'nın genel seçimlerde yaşadığı hezimet sonrası masa ortaklarının kavgası bitmek bilmiyor. Her ortak kaybetmenin sorumlusunun bir diğer ortak olduğunu belirterek çeşitli suçlamalarda bulunuyor. CHP seçmeni ise oy oranları bile belli olmayan DEVA ve Gelecek Partisi'ne hem çok sayıda milletvekili verilmesine tepkili hem de kaybetmenin sorumlusu olarak görüyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, söz konusu tutumla ilgili CHP ve tabanına eleştirilerde bulundu.