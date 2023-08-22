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Gelecek Partili Nedim Yamalı'dan CHP seçmenine 'sizinle uğraşamayız' tepkisi: Başka parti tabanındakileri mutlu etme zorunluluğumuz yok

CHP listelerinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, kendilerine eleştirilerde bulunan CHP seçmenine tepki gösterdi. Her partinin kendi tabanıyla ilgilenmesi gerektiğini belirten Yamalı, başka bir partinin seçmenini mutlu etmek, onlara hitap etmek gibi zorunlulukları olmadığını söyledi. Yamalı, "Bir şekilde Millet İttifakı ile girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok." diye konuştu.

10:01 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Gelecek Partili Nedim Yamalı’dan CHP’ye 'sizi mutlu etmek zorunda değiliz' göndermesi.

Gelecek Partili Nedim Yamalı’dan CHP’ye 'sizi mutlu etmek zorunda değiliz' göndermesi.

Yedili Masa'nın genel seçimlerde yaşadığı hezimet sonrası masa ortaklarının kavgası bitmek bilmiyor. Her ortak kaybetmenin sorumlusunun bir diğer ortak olduğunu belirterek çeşitli suçlamalarda bulunuyor. CHP seçmeni ise oy oranları bile belli olmayan DEVA ve Gelecek Partisi'ne hem çok sayıda milletvekili verilmesine tepkili hem de kaybetmenin sorumlusu olarak görüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, söz konusu tutumla ilgili CHP ve tabanına eleştirilerde bulundu.



'CHP tabanını mutlu etme zorunluluğumuz yok'

Ankara Masası isimli YouTube kanalına konuk olan Yamalı,
"Herkes kendi seçmenini toparlasın, herkes kendisinin görevi neyse yapsın, herkes kendi hatalarını doğrularını gözden geçirsin ve herkes kendi tabanıyla, kendi teşkilatlarıyla ilgili çalışmalarını yapsın., Benim başka bir parti tabanındakileri mutlu etmek, onlara hitap etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Türkiye'nin tamamına biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Neden parti kurduğumuzu, neden var olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi söylüyoruz."
dedi.

Bir kere ittifak yaptık diye hayatımız boyunca uğraşamayız'

Kendilerinin hedefinin sadece muhalefet seçmeni olmadığını belirten Yamalı,
"Benim hedefim AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR seçmeni. Bir şekilde Millet İttifakı ile girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok."
ifadelerini kullandı.



#Nedim Yamalı
#Gelecek Partisi
#CHP
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