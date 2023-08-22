Gelecek Partili Nedim Yamalı'dan CHP seçmenine 'sizinle uğraşamayız' tepkisi: Başka parti tabanındakileri mutlu etme zorunluluğumuz yok

"Herkes kendi seçmenini toparlasın, herkes kendisinin görevi neyse yapsın, herkes kendi hatalarını doğrularını gözden geçirsin ve herkes kendi tabanıyla, kendi teşkilatlarıyla ilgili çalışmalarını yapsın., Benim başka bir parti tabanındakileri mutlu etmek, onlara hitap etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Türkiye'nin tamamına biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Neden parti kurduğumuzu, neden var olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi söylüyoruz."