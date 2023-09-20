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Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Özgür Özel bana bakanlık önermişti

CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel, genel seçimlerde ittifak ortaklarına fazla milletvekili verilmesini eleştirerek Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ örneğini vermişti. Özel'e yanıt veren Özdağ, seçim döneminde kendisine bakanlık teklif ettiğini belirterek, "Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun" dediğini ileri sürdü.

16:11 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan CHP'li Özgür Özel'e 'Bana bakanlık önerdin' yanıtı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan CHP'li Özgür Özel'e 'Bana bakanlık önerdin' yanıtı.

CHP listesinden TBMM'ye giren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile partisinin genel başkanlığına aday olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında 'liste' polemiği yaşandı.


Seçim sürecinde CHP'nin diğer muhalefet partilerine 39 vekil verme stratejisini eleştiren Özel, Özdağ'ın vekilliğini örnek göstererek üst sıralardan aday olmak istediğini, kendisinin buna karşı çıktığını ancak Kılıçdaroğlu'nun müsaade ettiğini söyledi.


'Bana bakanlık teklif etti'


Özdağ ise Özel'in anlattıklarına itiraz ederek kendisine 'Esnaf Kefalet Bakanlığı'nın teklif edildiğini söyledi.


Artı TV yayınına katılan Özdağ, Özdağ, Özel'in
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun"
dediğini ileri sürdü.

Böyle bir kararın Altılı Masa'daki altı lider tarafından alınması gerektiğini belirten Özdağ, "Bu daldaki kuş, milletvekilliği eldeki kuş" diye konuştu. Özdağ Özel'e, "Burada ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. Hatta siz bana rezerv koyarsanız ben de bağımsız girerim" dediğini söyledi. "Böyle bir senaryoda bütün Türkiye'nin bunu konuşacağını ve ittifakın zarar göreceğini" anlattığını belirten Özdağ, sonrasında Özel'in kendisine Manisa'da beşinci sırayı önerdiğini aktardı.


Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı
Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, partisinin İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşma protestolarla sık sık kesildi. Özel, önce "Gençlik burada Bay Kemal'in yanında" sloganı atan partilileri, "Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın" diyerek susturdu. Konuşmasına devam eden Özel'in sözleri bu kez de "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi. Özel bu kez partilileri sert sözlerle azarladı: "Gençler kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Gençler size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz."


#Özgür Özel
#Selçuk Özdağ
#CHP
#Gelecek Partisi
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