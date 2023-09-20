Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Özgür Özel bana bakanlık önermişti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan CHP'li Özgür Özel'e 'Bana bakanlık önerdin' yanıtı.
CHP listesinden TBMM'ye giren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile partisinin genel başkanlığına aday olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında 'liste' polemiği yaşandı.
Seçim sürecinde CHP'nin diğer muhalefet partilerine 39 vekil verme stratejisini eleştiren Özel, Özdağ'ın vekilliğini örnek göstererek üst sıralardan aday olmak istediğini, kendisinin buna karşı çıktığını ancak Kılıçdaroğlu'nun müsaade ettiğini söyledi.
'Bana bakanlık teklif etti'
Özdağ ise Özel'in anlattıklarına itiraz ederek kendisine 'Esnaf Kefalet Bakanlığı'nın teklif edildiğini söyledi.
Böyle bir kararın Altılı Masa'daki altı lider tarafından alınması gerektiğini belirten Özdağ, "Bu daldaki kuş, milletvekilliği eldeki kuş" diye konuştu. Özdağ Özel'e, "Burada ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. Hatta siz bana rezerv koyarsanız ben de bağımsız girerim" dediğini söyledi. "Böyle bir senaryoda bütün Türkiye'nin bunu konuşacağını ve ittifakın zarar göreceğini" anlattığını belirten Özdağ, sonrasında Özel'in kendisine Manisa'da beşinci sırayı önerdiğini aktardı.