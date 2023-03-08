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Gelecek Partisi kurucularından Yusuf Ziya Özcan'dan AK Parti ve MHP'ye tehdit: 'Size bundan böyle yaşama hakkı yok'

Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan, KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Özcan, "Size bundan böyle yaşama hakkı yok." ifadeleriyle AK Parti ve MHP'yi tehdit etti.

22:16 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yusuf Ziya Özcan, AK Parti ve MHP'yi tehdit etti. (Arşiv)

Yusuf Ziya Özcan, AK Parti ve MHP'yi tehdit etti. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs olarak 2023 seçimleri yaklaşıyor. Cumhur İttifakı seçimlere emin adımlarla hazırlanırken, muhalefet cephesi ise çirkin üsluplarla iktidarı hedef alıyor.

İktidara ve Cumhur İttifakı'na yönelik son saldırı ise Gelecek Partisi kurucu üyesi
Yusuf Ziya Özcan
'dan geldi.

Özcan, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak AK Parti ve MHP'yi hedef aldı.

KHK'lılara atıfta bulunan Özcan, AK Parti ve MHP'nin bu yolla zulmettiğini ve vebale girdiğini iddia ederek tehdit dilini seçti.

Özcan'dan AK Parti ve MHP'ye tehdit

"Bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz" iddiasında bulunan Özcan, skandal bir üslup kullanarak "AKP+MHP iktidarı, size bundan böyle yaşama hakkı yok!" ifadeleriyle alenen AK Parti ve MHP'yi tehdit etti.

Öte yandan Yusuf Ziya Özcan'ın bu tehdit paylaşımına Twitter kullanıcılarının da tepkisini çekti. Özcan'ın kullandığı tehdit diline tepki gösteren kullanıcılar, paylaşımlarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek gerekenin yapılması çağrısında bulundu.

İşte Özcan'ın AK Parti ve MHP'yi tehdit ettiği skandal paylaşımı:


#Yusuf Ziya Özcan
#AK Parti
#MHP
#tehdit
2 saat önce
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Gelecek Partisi kurucularından Yusuf Ziya Özcan'dan AK Parti ve MHP'ye tehdit: 'Size bundan böyle yaşama hakkı yok'
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