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Gelecek Partisi'nde 'Mansur Yavaş' istifası: Olgunluğa ulaşmamış yöneticiler ve ihtiraslardan dolayı

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için mevcut başkan Mansur Yavaş’ı destekleme kararı almasının ardından partisinden istifa etti. X hesabından açıklama yayınlayan Tokaç, 28 Mayıs seçimleri sonrasında CHP ile işbirliği yapılmaması yönünde alınan ilkesel karara uyulmadığına dikkat çekerek, eleştirileri şöyle dile getirdi: "İç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet, dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım."

11:43 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:09 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hakan Tokaç
Hakan Tokaç

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye siyasi hayatında yeni bir umut olarak yola çıkan, gerek kurulmadan önce cefakâr şekilde emek verdiğim, gerekse kuruluşunda ve sonrasında verilen görevleri son derece itinalı ve fedakâr, gayretkâr yürüttüğüm, kurucusu olduğum, Parti Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım, Gelecek Partisi; genel seçimlerde tek başına bağımsız girmesini arzu etmemize rağmen, ittifak modeliyle seçimlere girmiş ancak altılı masa ve CHP birlikteliğinin seçmenimiz açısından ağır sonuçları ile karşı karşıya kalmıştır." dedi.

"Muhalefet dar bir kadronun kontrolünde"

"Nitekim genel seçimler sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi hususunda ilkesel kararlar alınmıştır." diyen Tokaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelinen süreçte bu ve benzeri ilkesel kararların uygulanmadığını, partimizde yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlarımıza iletmeme rağmen, iç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım.

Bu minvalde maalesef siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış yöneticilerin anlayışı ve gereksiz ihtiraslardan dolayı, hiçbir zaman görev ve makam talep etmediğim gelecek partisindeki
Ankara İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşır,
varını yoğunu bu parti için harcayan öncelikle il teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bu harekette tanımaktan müşerref olduğum dostlarıma haklarını helal etmeleri niyazıyla başarılar dilerim."
#Gelecek Partisi
#Hakan Tokaç
#Ankara
#Mansur Yavaş
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