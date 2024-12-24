Gelecek’ten kopuş başladı: İstifa eden Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa etti. Yamalı, daha önce, kuruluşunda yer aldığı ve Ankara İl Başkanlığı görevinde bulunduğu AK Parti'ye geri dönecek.
Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi’nden istifa etti. Yamalı, açıklamasında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Yarın AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak olan Yamalı'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
TBMM Grubu düşecek
CHP listelerinden kazandıkları vekillerle Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM’de ortak grup kurmuştu. Gelecek-Saadet grubu Yamalı’nın istifasının ardından 19 milletvekili sayısına geriledi. İki partiden birine katılım olmazsa grup düşecek.