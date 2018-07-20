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TOKAT

Tokat'ta kayıp Evrim’in dedesinin mezarında arandı

Gelen ihbar Evrim'i aramaların seyrini değiştirdi

Tokat’ta 10 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'la ilgi yapılan bir ihbar aramaların seyrini değiştirdi. Köy mezarlığında bulanan, Evrim'in 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarını üzerine açılan mezarda Evrim'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

Haber Merkezi IHA
Kayıp Evrim dedesinin mezarında arandı
IHA
Kayıp Evrim dedesinin mezarında arandı
Kayıp Evrim dedesinin mezarında arandı
IHA
Kayıp Evrim dedesinin mezarında arandı
Kayıp Evrim dedesinin mezarında arandı
IHA
Kayıp Evrim dedesinin mezarında arandı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın dedesinin mezarı açıldı.

EVRİM'E AİT BULGUYA RASTLANMADI

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları kapsamında duyum alan Jandarma ekipleri köy mezarlığında arama yaptı. Gece saatlerinde yapılan çalışmalarında Evrim’in geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dedesi Sadık Atış’ın mezarı kazıldı. Olay yeri jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından mezarlık kapatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir bulguya rastlamadığı öğrenildi.

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