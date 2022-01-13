Gemi yat ve hizmetleri sektörü beş yılda 6.4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin gemi, yat ve hizmetleri sektörü ihracatı 5 yılda dalgalı bir seyir izlemesine karşın büyümeye devam etti. 2017 yılında 1 milyar 338 milyon 158 bin dolar olan sektör ihracatı, 2018'de 990 milyon 529 bin dolar, 2019'da 1 milyar 42 milyon 326 bin dolar ve 2020'de 1 milyar 375 milyon 6 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta rekorların kırıldığı 2021'de büyümeye devam eden sektör, 1 milyar 626 milyon 377 bin dolarlık dış satıma imza attı. Böylece 2017-2021 döneminde sektör ihracatı 6 milyar 372 milyon 397 bin dolara ulaştı.

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En fazla ihracat Norveç'e

Sektörün 5 yıllık dönem ihracatında 1 milyar 646 milyon 901 bin dolarla Norveç başı çekti. Bu ülkeyi 589 milyon 941 bin dolarla Marşal Adaları, 513 milyon 410 bin dolarla Malta, 346 milyon 382 bin dolarla Rusya, 152 milyon 642 bin dolarla Fransa izledi.

Bu süreçte ABD'ye 114 milyon 821 bin dolar, Çin'e 101 milyon 412 bin dolarlık ihracat yapılması dikkati çekti.

İhracatta İstanbul ve Yalova başı çekti

Sektörde 5 yıllık dönemde en fazla ihracat 3 milyar 434 milyon 835 bin dolarla İstanbul'dan yapıldı. Bu ili 2 milyar 208 milyon 192 bin dolarla Yalova izledi. İstanbul ve Yalova'dan yapılan ihracatın toplam içindeki payı yüzde 87,5'i buldu. Bu illerin ardından en fazla dış satım yapılan il ise 300 milyon 261 bin dolarla İzmir oldu.

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