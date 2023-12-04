Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi.
Çevre illerde de hissedildi
Deprem; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi.
AFAD'dan ilk açıklama
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"
Üç dakika sonra 4.5 ile sallandı
Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ikinci bir deprem oldu. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde deprem meydana geldi.
Bakan Yerlikaya: Ekiplerimiz teyakkuzda
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Bursa Valiliği'nden açıklama
Gemlik'te hasar yok
Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler de ilçede şu ana kadar kendilerine ulaşmış herhangi bir hasar bilgisi olmadığını duyurdu.
İstanbul Valisi Gül: Olumsuz ihbar yok
İstanbul Valisi Davut Gül, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir ihbarın olmadığını bildirdi.