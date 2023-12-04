Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi.









Çevre illerde de hissedildi

Deprem; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi.









AFAD'dan ilk açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"





Üç dakika sonra 4.5 ile sallandı

Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ikinci bir deprem oldu. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde deprem meydana geldi.





Bakan Yerlikaya: Ekiplerimiz teyakkuzda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.





#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2023





Bursa Valiliği'nden açıklama

Tvnet yayınına katılan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yapılan taramalarda can ve mal kaybının söz konusu olmadığını bildirdi. Demirtaş, "Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde saat 10.42’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.





Gemlik'te hasar yok

Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler de ilçede şu ana kadar kendilerine ulaşmış herhangi bir hasar bilgisi olmadığını duyurdu.





İstanbul Valisi Gül: Olumsuz ihbar yok

İstanbul Valisi Davut Gül, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir ihbarın olmadığını bildirdi.





Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.





Valilikten yapılan açıklamada da "Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde saat 10.42’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.





#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2023





Bakan Koca: Tarama çalışmaları devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası şu açıklamalarda bulundu: 10.42’de Bursa Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli’deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır. Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir.







