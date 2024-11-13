Genç balerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve inceleme sonrası netlik kazanacak.
Kağıthane'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, odasında annesi tarafından birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği 18 yaşındaki genç kızın, kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisine ulaşıldı. Savcılık ölümü şüpheli bulunca, Eylül Sıla Ilgaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve babası ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Acı olay, dün saat 12.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü
öğrencisi
, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti.
Çanta askısıyla tavana asılı haldeydi
Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi
kızını,
birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu.
Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık ölümü şüpheli buldu
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken,
Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda
Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu.
Kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştı
Bunun üzerine,
genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz
ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken,
Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisine ulaşıldı.
Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Genç balerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve inceleme sonrası netlik kazanacak.
8 ayrı yarışmada madalya kazandı
Öte yandan, dünyaca ünlü bir balerin olma hayali olduğu öğrenilen Eylül Sıla Ilgaz'ın,
2016 yılından bu yana katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın, 2 de gümüş madalya kazandığı ortaya çıktı.
Annesi öğretmen babası mühendis
Annesi Sibel Ilgaz'ın öğretmen, babası Barış Ilgaz'ın ise inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili konuşan Eylül Sıla Ilgaz'ın komşusu Mert Can,
“Bizim yan binamızda oturuyor. Balerindi, çok da güzel bir hayatı vardı. Sabah annesi asılı bulmuş. Takdiri ilahi bilmiyorum ama bu durumlar zor. Çantanın askıları oluyor, onları birbirine bağlamış. Öyle gerçekleşmiş diye duyum aldık. Olay yeri inceleme geldi. Her durum için ayrı ayrı yerlerden ekipler geldi”
dedi.
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