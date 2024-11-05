Samsun'da kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldürmüştü: Abla bırak ya sen öleceksin ya ben

'TESLİM OLACAKTIM'





Sanık Mehmet Işık savunmasında, “Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Emniyette baskı ve darp altında beyanda bulundum. Olay günü maktule bana küfredip, yüzüme tükürerek vurdu. Boğuşmaya başladık, parmaklarım kesilince kendisine, ‘Abla bırak ya sen öleceksin ya da ben' dedim. Bunun üzerine bana ‘Seni öldüreceğim' dedi. Olaydan 2-3 hafta öncesinde eve gittim. Maktule evdeydi. Arıza var diye gittim. Klozetin yanındaki süzgeç su kaçırıyormuş bunu bana kapıcı söyledi. Maktul yanımdaydı. Zorla almayı ve öldürmeyi daha önceden planlamadım. Olayın olduğu an ile evden çıkmam arasında yarım saat vardı. Cenazeye yardım etmek amaçlı gitmedim. Çocuğuma zarar gelir diye gittim. Kaçsam kaçardım, o alanda bulundum. Eşimi ve çocuğumu akrabalara bıraktıktan sonra teslim olacaktım” dedi.