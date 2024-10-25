Van'da 27 Eylül'de çıktığı yurda bir daha geri dönmeyen ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü gizemini koruyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri dün yaptığı açıklamada Rojin'in ön otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını açıklamıştı. Rojin'in, Google'da yaptığı son arama kayıtlarına dair iddialar ise 'intihar' ihtimalini gündeme getirmişti. Ancak genç kızın acılı babası Nizamettin Kabaiş, telefonla bağlandığı televizyon programında tüm bu söylemleri reddederek çok çarpıcı iddialarda bulundu.