Adana'da katliam: Şizofren hastası genç ailesini katletti

Adana'daki olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofren olan S.A. (26) dini konular sebebiyle ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde S.A., annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.