Narin cinayetinde dört ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır’daki Narin Güran cinayetinde iddianame tamamlandı. Başsavcılık, 8 yaşındaki Narin’in annesi Yüksel, amcası Salim ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Türkiye’nin haftalarca konuştuğu Narin Güran cinayeti soruşturması tamamlandı. Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin’in, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunmuştu. Tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel, abi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 12 sayfalık iddianame, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
HEPSİ AYNI EVDE
Küçük kız için kayıp ihbarı yapıldıktan sonra ailenin arama çalışmalarını sekteye uğrattıkları ve çelişkili beyanda bulundukları anlatılan iddianamede yer alan HTS analiz raporları ve dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu, şüphelilerinin olay günü Narin’in evinde olduğunu ortaya koydu. Kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, görüşme kayıtları ve cep telefonlarından elde edilen veriler kapsamında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldı. Tutuklu Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Dereye gidip kontrol etmiş
Narin’in cesedinin bulunduğu yeri şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi. Olay günü bir aracın saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, 22.55’te ise döndüğü belirlendi. Dar alan baz çalışması ve HTS analiz raporu çerçevesinde, kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin Salim Güran olduğu tespit edildi. Salim Güran’ın olay günü cesedi kontrol amacıyla Eğertutmaz Deresi'ne gittiği ortaya çıktı.