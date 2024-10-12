Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü

Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü

13:3012/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'in Merkez
Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız biri erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

#Gaziantep
#Şahinbey
#Cinayet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card başvurusu ne zaman bitecek? 2024-2024 Yeşil Kart (Green Card) başvurularında son gün ne zaman?