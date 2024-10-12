Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gaziantep'in Merkez
Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız biri erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.
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