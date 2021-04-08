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ADANA

Genç kadın metrelerce sürüklendi: Bu bir canilik

Adana'da pazarlık sırasında kardeşi Ali İrge'nin (19) cep telefonunu alıp kaçan gaspçının aracıyla metrelerce sürükleyip, yaralanmasına neden olan Tuğba Akdağ (23), tedavisinin ardından taburcu oldu. Dehşet anlarını anlatan Akdağ, “Bu bir canilik. Benim malımda gözü var da bizi niye beraberinde götürüyor? Hem malıma hem de canıma kastetti. O anda küçük kızım da oradaydı. O cani hiç mi düşünmedi?” dedi.

Haber Merkezi DHA
Genç kadın metrelerce sürüklendi: Bu bir canilik
Tuğba Akdağ gaspçının aracıyla metrelerce sürüklendi.

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali İrge, cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Ali İrge, kendisiyle yine internet üzerinden irtibata geçen kişiyle bin 900 TL’ye anlaşıp, buluştu. Bu sırada tarafların yanına Ali İrge’nin kardeşi Tuğba Akdağ da geldi.

DHA

Plakasız hafif ticari araçla gelen bu kişi, bakmak için Ali İrge’den cep telefonunu aldı. Bu kişi, aracın kapılarını kilitleyip kaçmak istedi. Araca tutunan Tuğba Akdağ ile kardeşi Ali İrge, çevredekilerin gözü önünde metrelerce sürüklendi. Bu sırada olay yerinde olan Akdağ’ın 3 yaşındaki kızı Miray ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kardeşlerin yaşadığı dehşet anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

POLİS, ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve başından yaralanan Tuğba Akdağ, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Polis, kimliğini belirlediği şüpheli A.Ç.'nin, merkez Sarıçam ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli A.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


DHA

‘HEM MALIMA HEM CANIMA KASTETTİ’

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Tuğba Akdağ, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Markete gittiği sırada kardeşinin caddede beklediğini gördüğünü belirten Akdağ, “Ne yaptığını sorunca, cep telefonunu satacağını söyledi. O sırada bir araç geldi ve plakası olmadığını görünce şüphelendim. Kardeşimi uyarmaya gidiyordum ancak adamın cep telefonunu alıp kaçması bir oldu. Bizi de aracıyla birlikte sürükledi. Bu bir canilik. Benim malımda gözü var da bizi niye beraberinde götürüyor? Hem malıma hem de canıma kastetti. Şikayetçiyim” diye konuştu.

‘O CANİ, KÜÇÜK KIZIMI DA DÜŞÜNMEDİ’

Yüzünde ve vücudundaki yaralarla yaşamak istemediğini kaydeden Akdağ, “O anda küçük kızım da oradaydı. O cani hiç mi düşünmedi? Çocuğumu da sürükleseydi, öldürürdü onu. Şüphelinin yüzünü gördüğümde böyle bir şey yapacak birine benzemiyordu ama alıp, kaçtı” dedi.

‘EN FAZLA DAYAK YİYİP GİDERDİ’

Olayın ardından kardeşinin aracın altında kalıp öldüğünü düşündüğünü, yaşadığını görünce kızına koştuğunu anlatan Akdağ, “O cani, arkasına dönüp baksaydı, taklalar attığımızı görürdü. Durup yanımıza gelse, en fazla dayak yer giderdi. Böyle yaparak çok suçlu duruma düştü. Ne olduğunu anlayamadım. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

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