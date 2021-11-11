Genç kızı samuray kılıcıyla katletti

Ataşehir’de Can Göktuğ Boz’un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara’dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ifadesi sonrası tutuklandı.
KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI
Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak’ta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı
Başak Cengiz’e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir’de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cengiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi’ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube’ye götürüldü. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, maktulü tanımadığını ve şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla bu olayı gerçekleş-tirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı Boz, ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Katil, çocuklara ‘Öldüreceğim sizi’ demiş
- Can Göktuğ Boz’un yaşadığı sitede oturan bir kişi, “Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Çocuklara kılıcı sallayarak ‘Öldüreceğim sizi’ demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?” diye konuştu. Boz’un komşusu Bahar Akkanat ise, “Bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor” şeklinde konuştu.
‘Savunmasız olduğu için onu seçtim’
Başak Cengiz’i öldüren zanlı Göktuğ Boz adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, “Birini öldürmem gerekiyordu savunmasız olduğu için onu öldürdüm” dediği öğrenildi. Ayrıca, 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi. Öte yandan Boz’un yaşadığı evde duvara kendi el yazısıyla “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Spor yap” “Karnına bıçak sapla” gibi sözler yazdığı görüldü.