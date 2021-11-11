Genç kızı samuray kılıcıyla katletti

Ataşehir’de Can Göktuğ Boz’un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara’dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ifadesi sonrası tutuklandı.

Can Göktuğ Boz

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak’ta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı

Başak Cengiz’e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir’de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Cengiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi’ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube’ye götürüldü. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, maktulü tanımadığını ve şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla bu olayı gerçekleş-tirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı Boz, ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF 10 Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü. Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. \"DIŞARI ÇIKARMASINLAR BU ADAMI\"<br>Olayı göre bir site sakini \"Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler\" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan olay sonrası gördüklerini anlatan Murat Özcan \"Dükkandan çıktım. Eve doğru gidiyordum. Yerdeki kanları gördüm. Adam şizofrenmiş. Dışarı çıkarmasınlar bu adamı. Bir defa kapının önünde denk geldim. Kimseyle konuşmazmış zaten. Anlatılana göre boğazından vurmuş. Kılıç yoktu kını vardı olay yerinde. Bir de çanta vardı. Ataşehir’in göbeğinde böyle bir olayın yaşanması çok kötü.\" diye konuştu Genç kadın hiç tanımadığı kişi tarafından Ataşehir’de sokak ortasında kılıçla katledildi Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz gözaltına alındı.

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Katil, çocuklara ‘Öldüreceğim sizi’ demiş

Can Göktuğ Boz’un yaşadığı sitede oturan bir kişi, “Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Çocuklara kılıcı sallayarak ‘Öldüreceğim sizi’ demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?” diye konuştu. Boz’un komşusu Bahar Akkanat ise, “Bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor” şeklinde konuştu.

‘Savunmasız olduğu için onu seçtim’

Başak Cengiz’i öldüren zanlı Göktuğ Boz adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, “Birini öldürmem gerekiyordu savunmasız olduğu için onu öldürdüm” dediği öğrenildi. Ayrıca, 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi. Öte yandan Boz’un yaşadığı evde duvara kendi el yazısıyla “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Spor yap” “Karnına bıçak sapla” gibi sözler yazdığı görüldü.