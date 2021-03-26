Genç kızın görüntülediği tacizci mavi montu ele verdi

Taciz olayı, geçen salı günü saat 07.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi’nde yaşandı.

Gözde Ş, staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı. Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark etti ve cep telefonunun kamerasını açtı. Gözde Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde gördü. Genç kız çığlık atarken, şüpheli koşarak, kaçtı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI



Gözde Ş'nin, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yiğitler Mahallesi ile çevresindeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

REKLAM

Taciz sırasında üzerinde mavi mont olan şüpheli, görüntülerden tespit edildi. Suriye uyruklu 15 yaşındaki K.A. olduğu saptanan şüpheli, gece yarısı yakalanarak gözaltına alındı.

'TUVALETİMİ YAPIYORDUM' DEDİ

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.A'nın ilk ifadesinde, "Tuvaletimi yapıyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Görüntüde kaçan kişi benim" dediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Bursa Adliye'sine sevk edildi.

GÜNDEM Tecavüz işkence infaz

GÜNDEM CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz"den yargılandığı dava şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düştü

GÜNDEM Darbe girişimine kadeh kaldıran CHP’li Gürkan’ın görüntülerini çeken gazeteci: Kaçırıldım ve işkenceye uğradım

GÜNDEM Esenyurt'taki damat dehşeti: Cesetlerin kokacağını anlayınca derin dondurucu aldım