Genç müzisyen Şahan Dinç evinin penceresinde maganda kurşunuyla kör olmuştu: Zanlılar yakalandı

Pazartesi günüsaat 01.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi'ndeki evinin önünde çıkan silahlı kavgaya pencereden bakan Şafak Dinç, pompalı tüfekle açılan ateşle gözünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dinç, sağ gözünü kaybetti.

Emniyet güçleri harekete geçti

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada, aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A'nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda, müzisyen Dinç'in yaralandığını belirledi.

HAYAT Şarkıcı Bulut Duman’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası görüntüleri cep telefonlarına yansıdı

Üç şüpheli serbest

Ekipler, E.G., R.K., Ş.U., A.A. ile olaya karışan D.Y. (20) ve M.K'yi (20) aynı gün yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, R.K. ve Ş.U. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKLAM

GÜNDEM Pendik'te müteahhide silahlı saldırı: Nişanlısını beklerken kurşun yağdırdılar

Şahan Dinç kimdir?

Şahan Dinç, aslen Edirne doğumlu. 10 yıldır İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan’ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi’nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.