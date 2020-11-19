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Gündem Genç müzisyen Şahan Dinç evinin penceresinde maganda kurşunuyla kör olmuştu Zanlılar yakalandı
İSTANBUL

Genç müzisyen Şahan Dinç evinin penceresinde maganda kurşunuyla kör olmuştu: Zanlılar yakalandı

Müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş'taki evinin penceresinde magandaların hedefi oldu. Sağ gözüne isabet eden mermi nedeniyle kör olan ünlü müzisyenin gözüne protez takıldı. Şarkıcının vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Dinç, son olarak Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde Ahmet Selçuk İlkan'a eşlik etmişti.

Haber Merkezi DHA
Şahan Dinç
Şahan Dinç

Pazartesi günüsaat 01.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi'ndeki evinin önünde çıkan silahlı kavgaya pencereden bakan Şafak Dinç, pompalı tüfekle açılan ateşle gözünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dinç, sağ gözünü kaybetti.

Emniyet güçleri harekete geçti

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada, aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A'nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda, müzisyen Dinç'in yaralandığını belirledi.

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Üç şüpheli serbest

Ekipler, E.G., R.K., Ş.U., A.A. ile olaya karışan D.Y. (20) ve M.K'yi (20) aynı gün yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, R.K. ve Ş.U. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şahan Dinç kimdir?

Şahan Dinç, aslen Edirne doğumlu. 10 yıldır İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan’ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi’nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.

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