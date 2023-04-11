Gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımına vergi muafiyeti geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen etkinlikte AK Parti'nin seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu.
Gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımında indirim
Gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımında indirim
Erdoğan yaptığı konuşmada,
"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Sahip olduğumuz kültür-sanat değerlerimizin, her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz"
ifadelerini kullandı.
Üniversite öğrencileri için 10 GB ücretsiz internet desteği
Üniversite öğrencileri için 10 GB ücretsiz internet desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internete desteği verileceğini duyurdu.
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