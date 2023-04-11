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Gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımına vergi muafiyeti geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yükseköğretimdeki gençlerimize bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak, üniversite öğrencileri için de aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" dedi.

16:19 . 11/04/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen etkinlikte AK Parti'nin seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu.


Gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımında indirim


Erdoğan yaptığı konuşmada,
"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Sahip olduğumuz kültür-sanat değerlerimizin, her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz"
ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri için 10 GB ücretsiz internet desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internete desteği verileceğini duyurdu.





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#Recep Tayyip Erdoğan
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