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EĞİTİM

Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

Sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışa vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burs ve kredi sistemimiz, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı sistemi. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz."

Bakanlığa bağlı yurtların sayısının 800'e kapasitesinin ise 850 bine ulaştığını aktaran Kasapoğlu,"Yedekte bekleyen hiçbir gencimiz kalmadı. GSB yurtları çatısı altına girmek isteyen herkese cevap verdik. Yurtlarda verdiğimiz beslenme desteğini 1800 liraya çıkararak sabah ve akşam yemeklerinde ekstra bir ücret ödenmemesini sağladık. Ayrıca bu yıl yurt ücretlerinde de herhangi bir güncelleme yapmadık. Ortalama 370 lira gibi sembolik bir ücretle hizmet veren yurtlarımızda güvenlik, temizlik, elektrik, su, çamaşır, internet gibi hizmetler için ekstra hiçbir ücret alınmıyor." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkan Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde: Burs ve kredi miktarı arttı
FOTOĞRAF 9
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Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde ödenecek rakamları açıkladı. Güncel rakamları hatırlatan Erdoğan yeni miktarı da aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklaması şöyle:
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Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itibariyle lisansta 850 idi.
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. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktorada 2550 liraya yükseltmiştik.
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Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yardımını aylık 750 liradan 1800 liraya çıkardık, hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık.
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Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum; lisans öğrencilerinde 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liraya çıkartıyoruz.Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
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KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?Burstan yararlanacak öğrenciler,- Ön lisans öğrencileri,- Lisans öğrencileri,- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
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- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100e giren öğrenciler, sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Cumhurbaşkan Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde: Burs ve kredi miktarı arttı
KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu soruları bir süredir gündemde yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs rakamlarını açıkladı. KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, detaylar…


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