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Bakan Kasapoğlu: Yurtlardaki ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurtlardaki internet kotasını 32 GB’ye çıkardı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.

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