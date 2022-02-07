Bakan Kasapoğlu: Yurtlardaki ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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