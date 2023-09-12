Genelkurmay Başkanı Gürak'tan kritik NATO teması: Orgeneral Christopher Cavoli telefonda görüştü

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada görüşmede NATO’daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
TSK'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. NATO’daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.