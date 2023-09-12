|
Gündem

Genelkurmay Başkanı Gürak'tan kritik NATO teması: Orgeneral Christopher Cavoli telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO’daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Semih Bozkuş
21:20 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada görüşmede NATO’daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

TSK'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. NATO’daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.




#TSK
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Genelkurmay Başkanı
#Metin Gürak
#NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı
#Christopher Cavoli
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Whatsapp'a yeni özellik geliyor! Whatsapp video mesajlarda kontrol paneli özelliği nasıl kullanılır?