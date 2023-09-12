Genelkurmay Başkanı Gürak'tan kritik NATO teması: Orgeneral Christopher Cavoli telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.