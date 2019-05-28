Genelkurmay çatı davasında karar 20 Haziran'da açıklanacak

Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı.
Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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