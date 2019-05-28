Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Genelkurmay çatı davasında karar 20 Haziranda açıklanacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Genelkurmay çatı davasında karar 20 Haziran'da açıklanacak - Son dakika

Genelkurmay çatı davasında karar 20 Haziran'da açıklanacak

Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Çatı davasında mahkeme kararı 20 Haziran'a bıraktı.
Çatı davasında mahkeme kararı 20 Haziran'a bıraktı.

Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Genelkurmay çatı davasında ilk FETÖ itirafı
GÜNDEM
Genelkurmay çatı davasında ilk FETÖ itirafı

Genelkurmay çatı davasında ara karar verildi
GÜNDEM
Genelkurmay çatı davasında ara karar verildi

Pençe için ilk mesaj

'Pençe' için ilk mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakurk operasyonu mesajı.
Hakurka pençeKandile uzanabilir

Hakurk'a 'pençe'
Kandil'e uzanabilir

​Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, operasyonu değerlendirdi.
Karar 20 Haziranda

Karar 20 Haziran'da

Genelkurmay çatı davasında karar günü belli oldu.
İşte Başbuğ ve MİT operasyonunun perde arkası

İşte Başbuğ ve MİT  operasyonunun perde arkası
TBMM'de<br> yeni dönem

TBMM'de
yeni dönem

Sistem sayesinde her şey anında ekrana düşecek.
Genel grev

Genel grev

Ordu, 11 Nisan'da yönetime el koymuştu.
PKK hedefleri <br>böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

'Pençe operasyonu'na karadan da destek veriliyor.

Kara ve hava harekatı başladı

Kara ve hava harekatı başladı

​Atak destekli operasyonda komandolar sınırdan içeri girdi.

Vahşette<br>yeni detaylar

Vahşette
yeni detaylar

​Ekipler, arama çalışmalarını yeniden başlattı.

VAR'sız <br>puan durumu

VAR'sız
puan durumu

'VAR' olmasaydı küme düşen takım değişecekti.
Pazarlık maratonu

Pazarlık maratonu

Avrupa Birliği'nin başkanları için süreç başladı.
Acele edin<br>dolmak üzere

Acele edin
dolmak üzere

​9 günlük bayram tatilinde büyük ilgi görecek.
S-400'ler için<br>ikinci alternatif

S-400'ler için
ikinci alternatif

​Ankara'da askeri heyet ikinci nokta için de çalışma yaptı.
Anne iliği tutmadı

Anne iliği tutmadı

​Öykü Arin için yüzde yüz uyumlu donör aranıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.