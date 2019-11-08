Gündem Gerçeğinden ayırt etmek çok zor Ultraviyole ışık bile işe yaramıyor
İSTANBUL

Gerçeğinden ayırt etmek çok zor: Ultraviyole ışık bile işe yaramıyor

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sahte 500 bin lira ele geçirildi. Sahte paraları inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti. Ekipler, vatandaşlara şüphe duyduklarında paraları bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırarak kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatiğin bu parayı kabul etmeyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Ultraviyole ışıkta bile tespit edilemeyen sahte paralar.
Ultraviyole ışıkta bile tespit edilemeyen sahte paralar.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir süredir takip ettiği H.A. ve R.Ç.'nin sahte para basarak başta İstanbul olmak üzere farklı illere dağıttığı belirlendi. H.A. ve R.Ç.'nin paravan olarak kullandığı iş yerine baskın düzenlendi.

DHA
Ultraviyole ışıkta bile tespit edilemeyen sahte paralar.

SAHTE PARALAR GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

İş yerinde yapılan aramalarda; gizli bir bölmelere saklanmış 2400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam sahte 500 bin Türk Lirası ile 4 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

DHA
Ultraviyole ışıkta bile tespit edilemeyen sahte paralar.

AYIRT EDİLEMİYOR KONTROLÜNÜ BANKAMATİKLERDEN YAPIN

Ele geçirilen sahte paraları inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti.
  • Jandarma, vatandaşlara şüphe duyduklarında paraları bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırarak kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatiğin bu parayı kabul etmeyeceğini ifade etti. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Ultraviyole ışıkta bile tespit edilemeyen sahte paralar.

DHA
Ultraviyole ışıkta bile tespit edilemeyen sahte paralar.

DHA
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