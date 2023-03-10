Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor

Kahramanmaraş depremi - Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici.
Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele vererek büyük bir mücadele yürütüyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı.
"Deprem iktidarın oyunu düşürmedi"
"Muhalefet sınıfta kaldı"
Muhalefetin deprem konusunda iktidardan bu kadar hızlı bir çözüm beklemediğini ve seçmenin bu konuda muhalefetten aradığını bulamadığını söyleyen Gezici, şunları kaydetti;