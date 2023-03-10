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Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, 6 Şubat'taki depremin beklenenin aksine iktidarın oylarını düşürmediğini, muhalefetin ise deprem konusunda sınıfta kaldığını belirtti. Gezici "Kamuoyu depremle ilgili sorunu kim çözer dediğimiz zaman iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor. Yani muhalefetin depremle ilgili bir çözüm üreteceğine inanç daha az" dedi.

16:30 . 10/03/2023 Friday
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Kahramanmaraş depremi - Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici.

Kahramanmaraş depremi - Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici.

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele vererek büyük bir mücadele yürütüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı.

"Deprem iktidarın oyunu düşürmedi"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Şirketi Başkanı
Murat Gezici
, Radyo Sputnik’te katıldığı programda beklenenin aksine 'yaşanan depremin iktidarın oylarını artırabileceğini' belirtti. Depremle ilgili felaketi kimin çözebileceği yönünde anket yaptıklarını da dile getiren Gezici, seçmenin inancının iktidardan yana olduğunu kaydetti.
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici

"Muhalefet sınıfta kaldı"

Muhalefetin deprem konusunda iktidardan bu kadar hızlı bir çözüm beklemediğini ve seçmenin bu konuda muhalefetten aradığını bulamadığını söyleyen Gezici, şunları kaydetti;

"Muhalefet felaketin büyüklüğünü gördü; devletin bu işin içinden çıkamayacağını öngördü ve ‘seçim ertelenmesin’ dedi. Son 1 hafta, 10 gündür iktidarın oylarının depremden sonra çok düştüğü algısı kurulmaya çalışılıyor. Aslında böyle bir durum olmadığını da ifade edebiliriz. Devlet o bölgede çok ciddi yatırımlar yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o bölgede yaklaşık 350 bin kişinin oturacağı konutların sözleşmesini yaptı, temelini atıyor. İfade etmek istediğim; bu kadar hızlı bir çözüm beklemiyordu muhalefet. Ben şunu gördüm; depremde seçmen kulak kabartmış bir şekilde muhalefeti dinlemek istedi. Fakat aradığını bulamadı. Salı günü ana muhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu depremle ilgili çözüm yollarını anlatacak. Yaklaşık 40 gün sonra. Bu çok geç bir süre. Muhalefet deprem konusunda sınıfta kalmış diyebiliriz. O yüzden depremle ilgili kamuoyundan beklenti oyların düşmeseydi. Ama böyle bir durum yok. Depremle ilgili sorunu kim çözer dediğimiz zaman iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor. Yani muhalefetin depremle ilgili bir çözüm üreteceğine inanç daha az."
Kahramanmaraş depremi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 18 Haziran'ın ÖSYM sınavları ile çakışması, Hac dönemine denk gelmesi ve okulların tatile girmesiyle milyonların yollara düşmesi nedeniyle seçim tarihinin 14 Mayıs'a alındığını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. AK Parti'ye adaylık başvurusu yapmak isteyenlere bir şart koşan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, seçim kampanyasında müzik kullanılmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


#Murat Gezici
#Gezici Araştırma Şirketi
#Deprem
#Muhalefet
#Oy
#Seçim
43 minutes ago
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Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor
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