Geziye gittikleri mağarada mahsur kaldılar: 3 saat sonra kurtarıldılar

Dünya

Sırbistan'da gönülleri birleştirecek bir dostluk projesi: Ortak sınırlarımız olmasa da bizim için komşu bir ülke

Sırbistan'ın "Politika" gazetesine mülakat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgeyle ilişkilerimizi ve iş birliğimizi her alanda güçlendirmek istiyoruz. Sırbistan, Balkanlar'da merkezi ve stratejik konuma sahip bir ülke. Sırbistan’la köklü, tarihi ve kültürel bağlara sahibiz ve ortak sınırlarımız olmasa da Sırbistan’ı komşu bir ülke olarak görüyoruz. Bugün ilişkilerimiz tarihinin en iyi seviyesinde" ifadesini kullandı. Gerçekleştireceği ziyarette Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun temelini atacağını belirten Erdoğan, "Pek çok kişinin merakla takip ettiğini bildiğim bu projenin en kısa sürede hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz" dedi.