Gündem Gizemli hayırsever bu kez Aksarayda 5 mahalle bakkalının veresiye defterini kapattı
AKSARAY

Gizemli hayırsever bu kez Aksaray’da 5 mahalle bakkalının veresiye defterini kapattı

Türkiye genelinde bazı illerde yardıma muhtaç insanlara gizlice yardım eden, bakkal borçlarını kapatan yardımsever bu kez Aksaray’da ortaya çıktı. Aksaray’da farklı mahallelerde bakkallara gelen iki kadın, veresiye defteri borçlarını kapatarak vatandaşlara yardımda bulunurken, mahalle sakinleri kadınları alkışlarla gönderdi. Veresiye defteri ödenen 5 bakkaldan birinin sahibi olan Kadir Elçi, 20 bin liralık borcun tamamının kapatıldığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Aksaray'da gizemli hayırseverin kapattığı veresiye defteri.
Aksaray'da gizemli hayırseverin kapattığı veresiye defteri.

Önce İstanbul’da, ardından Kocaeli ile Trabzon’da ortaya çıkan gizemli yardımsever bu kez de Aksaray’da ortaya çıktı. Aksaray’da özellikle yardıma muhtaç insanların bulunduğu farklı mahalleleri gezen ve mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerini inceleyen iki kadın, veresiye defterlerindeki tüm vatandaşların borçlarını ödeyerek mahallelerden ayrıldı. Özellikle Hacılar Harmanı Mahallesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan iki kadın mahalle bakkalına vatandaşların borcu için 20 bin TL ödedi. Mahalle sakinleri alkışlarla uğurladıkları kadınlara teşekkür etti.

İHA
Aksaray'da bakkalların veresiye defterini kapan gizemli hayırsever vatandaşların yüzünü güldürdü.

Mahalle bakkalının 20 bin TL’lik veresiye defterini kapattılar

  • Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki bakkal Kadir Elçi, iki bayanın geldiğini ve veresiye defterini sorduğunu belirterek, kadınları polis sandığını ve defteri verdiğini söyledi. Kadınların defterdeki borçları hesaplamaya başladıklarını mahalle bakkalı Elçi, “İki tane bayan geldi. ‘Veresiye defterini açar mısın?’ dedi. Ben de baktım, ‘Herhalde polis’ dedim. Yani şaşırdım. Açtılar, veresiyeleri toplamaya başladılar. ‘Bütün vatandaşın borcunu sileceğiz’ dediler. ‘Ne kadar veresiyen varsa’ dedi. Burada hesapladılar ama o arada şoka girdik yani. Burada millet epey bir kalabalık oldu. İkinci defteri de açamadılar kalabalıktan dolayı. Diğer defterimizi de komple kapattılar. Vatandaşın bütün veresiyelerini kapattılar. 20 bin TL ödeme yaptılar” dedi.

İHA
Aksaray'da borçları kapatılan vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı.

“Vatandaşlar ‘Benimkini de öde benimkini de öde’ diyorlardı”

Gizemli iki yardımsever kadının geldiği esnada cep telefonu kamerası ile bakkal önünde biriken vatandaşları ve iki kadını çeken mahalle sakinlerinden Emin Sevinç (60), “Ben dükkandan çıktım eve gidiyordum. Eve vardım, dükkanın önünde bir kalabalık gördüm. Kalabalığa ‘Bu ne?’ diye vardım. İki tane bayan gelmiş, içeriye girmiş. Bütün kapıyı kapatmışlar, ‘Benimkini de öde, benimkini de öde’ diye. ‘Dedim ne oluyor?’. Orada veresiye defterini komple ödediler, iki bayan gitti. Ben de resimlerini çektim” diye konuştu.

Beş mahalle bakkalının veresiye defterlerini de ödemişler

  • İki kadını gören ve yaşanan olaya şahit olan mahalle sakini Emin Sevinç, 06 plakalı bir araçla geldiklerini, borçları ödediklerini ve aynı zamanda 5 ayrı bakkalın daha veresiye defteri borçlarını ödediğini söyledi. Emin Sevinç, “Başka mahallede 5 bakkalın veresiye defterini ödemişler. Bizim mahalle, aşağı mahalle, ondan aşağı mahalle, 5 tane mahallenin bakkalın parasını ödemişler gitmişler” şeklinde konuştu.

İHA
Aksaray'da veresiye defteri kapatılan bakkal.

Borçları ödenen mahalle sakinleri olayı anlattı

Mahalle sakini Kadir Köksal (40), “Mahallemize iki tane kadın geldi. Bakkaldaki bütün borçları kapatıp gittiler. Allah kendilerinden razı olsun. Vesile olanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Bakkala olan veresiye borcu ödenen Halil Ok (74), “2 tane kadın gelmiş. Bizim borçları kapatmış gitmiş. Allah’a şükür borcumuz yok” dedi.

Bakkala olan borcu ödenen Cesur Kasımoğlu (37), “Mahalleye televizyonda olduğu gibi geldi birkaç vatansever, hayırsever, vatandaşın borçlarını ödedi gitti. Benim de borcum vardı. Ödemiş gitmiş” şeklinde konuştu. Bakkala olan borcu kapanan Tahir Sert (40), “2 kadın geldi. Sordu bana, ‘Yardım edeceğiz fakirlere’ dediler. ‘Bakkal nerede?’ dediler ben de burayı tarif ettim. Buraya gelmişler kapatmışlar borçları. Allah razı olsun. Evet benim de borcum kapandı. Bin TL’ye kadar borcum vardı” diye konuştu. Mahalle bakkalına borcu olan Halit Dağ (28) ise, “Bizim Kadir’in bakkala borcumuz vardı. 2 tane hayırsever kadın gelmiş ödemişler borcumuzu. Allah razı olsun. Şimdi borcum yok silinmiş” dedi.

2 kişi daha itirafçı oldu

2 kişi daha itirafçı oldu

Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili önemli gelişme.
İstanbul için düğmeye basıldı

İstanbul için düğmeye basıldı

​Çevre Bakanı Kurum, Fatih'teki 'surlar' ile ilgili de bilgi verdi.
Bugün başlıyor

Bugün başlıyor

​Çiftçiye 2.6 milyar liralık destek ödemesi
Tüm darbeleri masonlar planladı

Tüm darbeleri masonlar planladı

​Türkiye'nin yabancılara peşkeş çekilmesinin ardında Masonlar var.
Deprem cezası!

Deprem cezası!

​GSM şirketlerine 19.6 milyon lira ceza kesildi.
Annesi<br> salonu terk etti

Annesi
salonu terk etti

​Mahkeme başkanına söyledikleri herkesi şoke etti.

Derbide yok

Derbide yok

​Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber geldi.

Evler tehlikede

Evler tehlikede

​Barajda oluşan çatlak nedeniyle 2 köy ıssız kaldı.
Hiçbir aboneden<br>ücret alınmayacak

Hiçbir aboneden
ücret alınmayacak

Depremin vurduğu Elazığ'da yaralar sarılıyor.
Kayısıyı da vurdu

Kayısıyı da vurdu

​Çin'e yapılan ihracat durdu, fuar iptal olabilir.
Takımı <br>yöneten sensin

Takımı
yöneten sensin

Başarısızlıklar için kendisi hariç herkesi suçladı.
Rekora uçacak

Rekora uçacak

​Türk Hava Yolları dünya devlerini geride bıraktı.
10 binlerce liralık<br> 5 defteri kapattı

10 binlerce liralık
5 defteri kapattı

​Gizemli hayırsever bu kez Aksaray'da ortaya çıktı.
Bakanlıktan<br>zombi araç önlemi

Bakanlıktan
zombi araç önlemi

Trafikte sayıları 500 bini aşınca harekete geçildi.
11 bin kişinin<br>tedbiri kaldırıldı

11 bin kişinin
tedbiri kaldırıldı

Nüfus Müdürlüğü alınan kararı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.