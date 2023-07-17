Gizli ortak HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'gizli pazarlık' tepkisi: Kim bilir kazansaydın ne yapardın?

HDP'li Sırrı Sakık, Ümit Özdağ ile gizli mutabakat yaptığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini söyledi. Kamuoyuna açıklananın aksine gizli bir mutabakat olduğunu itiraf eden Özdağ,
"MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakata vardı."
ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan HDP vekili Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
'Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın'
'Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın'
"Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın."
diyen Sakık,
"Sadece kendin kazanmak için birleştirmek adına aslında siyaseti paramparça ettin. Örgütüne, halka, gençlerin geleceğine haksızlık ettin. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazandaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!"
ifadelerini kullandı.
Özdağ'dan yanıt: Sırrı Sakık delirdiyse PKK çılgına dönmüştür
Özdağ'dan yanıt: Sırrı Sakık delirdiyse PKK çılgına dönmüştür
Sakık'ın paylaşımının altına yorum yazan Özdağ ise
"Sırrı Sakık delirdi ise PKK terör örgütü ve uzantısı YSP ve HDP çılgına dönmüştür. Bu da yapılanın doğru olduğunu gösteriyor. Zafer Partisi, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı son kaledir."
dedi.
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2 saat önce