Global Sumud Filosu yeniden harekete geçti: Rota Marmaris

Global Sumud Filosu Türkiye'ye doğru harekete geçti.
Gazze’deki ablukayı kırmak ve uluslararası dayanışmayı büyütmek amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu, İsrail’in uluslararası sulardaki engelleme girişimlerinin ardından rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdi. Girit kıyılarında demirleyen 30’dan fazla tekne, bu sabah saat 06.30 itibarıyla Marmaris’e doğru yelken açtı.
Filo bünyesindeki tekneler, Marmaris’te düzenlenecek Uluslararası Meclis buluşmasında diğer gemilerle birleşecek. Bu toplantıda; Filistin dayanışma hareketinin mevcut durumu değerlendirilecek ve siyasi strateji derinleştirilecek ve misyonun önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası netleştirilecek.
Global Sumud Filosu, Gazze’ye yönelik kuşatmayı kırma iradesini ve uluslararası sivil dayanışmayı büyütme kararlılığını sürdürüyor.
Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler, İsrail’in yalnızca Gazze’de değil, uluslararası sularda ve Avrupa kıyılarında da hukuk tanımaz uygulamalarını sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.
Küresel dayanışma hareketinin bir sonraki aşaması, 12 Mayıs tarihinde düzenlenecek kapsamlı bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.
Toplantıda ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve siyasi paydaşlarla birlikte gelecekte yürütülecek misyonlara ilişkin uluslararası iş birlikleri açıklanacak; Filistin dayanışmasının küresel ölçekte nasıl güçlendirileceğine dair yol haritası duyurulacak.
Bununla birlikte, İsrail rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık faaliyetleri, aktivistlere yönelik kaçırma girişimleri ve Avrupa sularında işlenen hak ihlallerine ilişkin hukuki ve diplomatik süreçlere dair hazırlanan planlamalar da kamuoyuna sunulacak.
Global Sumud Filosu, her türlü tehdit ve müdahaleye rağmen Gazze halkının sesi olmaya ve vicdan konvoyunu sürdürmeye kararlı olduğunu yineledi.
