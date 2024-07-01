Göbeklitepe'yi altı yılda 2 milyon 800 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesinin ardından hem Şanlıurfa'nın hem Göbeklitepe'nin bilinirliği ve ziyaretçi sayısında gerçekten kayda değer artışlar oldu. UNESCO'ya girişinden bu yana Göbeklitepe, 2 milyon 800 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu 6 yıllık süreçte pandemi dönemi, talihsiz bir deprem ve sel felaketini yaşadık. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Göbeklitepe, hem Şanlıurfa'nın hem bölgenin hem de kısmi olarak da ülkenin kültür turizmi anlamında lokomotif görevini üstlendi. Göbeklitepe'yi sadece bir ören yeri ve kazı alanı olarak görmemek lazım. Göbeklitepe, Şanlıurfa için aslında bilimsel anlamda dünyaya ismini duyurdu, Taş Tepeler Projesi'nin de başlangıcı anlamında çok önemli bir nokta çünkü Göbeklitepe ile Şanlıurfa'nın neolitik dönemdeki yerinin dünyada ne kadar önemli bir yerde olduğunu bilim çevresine göstermiş oldu. Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor ama gelecek dönemde sadece bölgemize ve kentimize değil, ülkemize kültür turizmi anlamında büyük bir ziyaretçi potansiyeli sağlayacaktır diye düşünüyorum.