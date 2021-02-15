Gündem Göç İdaresi 11 Uygur Türkünün Çine iade edildiği iddiasını yalanladı
İSTANBUL

Göç İdaresi 11 Uygur Türkü'nün Çin'e iade edildiği iddiasını yalanladı

Göç İdaresi 11 Uygur Türkü'nün Çin'e iade edildiği iddiasını yalanladı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 11 Uygur Türkü'nün sahte pasaportla Türkiye'ye geldikleri için Çin'e iade edildikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Uygur Türkleri, Çin tarafından işkenceye ve zulme maruz kalıyor.
Uygur Türkleri, Çin tarafından işkenceye ve zulme maruz kalıyor.

Sahte pasaportla Türkiye'ye geldikleri için Çin'e iade edildikleri iddia edilen 11 Uygur Türkü ile ilgili Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ileri sürülen 'Uygur Türkleri'nin sahte pasaportla geldikleri için Çin'e iade edildikleri' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Tam aksine, İstanbul Atatürk havalimanı üzerinden ülkemize gelen bahse konu 11 şahsın, yapılan araştırmada Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi neticesinde, bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 29.12.2018 tarihinde ülkemize girişleri sağlanmıştır"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklama

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Uygur Türkleri, Çin toplama kamplarında yaşanan zulmü protesto etmek için toplandılar. Uygur Türklerinden olan bir amca ise yaşanılanları göz yaşları içinde anlattı. “Bizden daha fazla aşağılanmış, horlanmış hayvanlar bile görmedim. Timsahları bile himaye eden teşkilatlar var. Biz insan olarak sahipsiziz.' diyerek göz yaşlarına boğulan Uygurlu yaşlı adam, çevresindeki herkesi de ağlattı.


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