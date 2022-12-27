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ANKARA

Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatına, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak.

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Haber Merkezi AA
Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların en az 4 yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmaları, 2021 veya 2022 KPSS'nin belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olması ve 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvurular 30 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak.

Yazılı sınav 29 Ocak Pazar günü Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.goc.gov.tr" adresinde yer alacak.

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