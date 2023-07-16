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Göç İdaresi Başkanlığı: 39 ilçenin yabancı ikametine kapatıldığı gerçeği yansıtmıyor

Göç İdaresi Başkanlığı, 'İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu anda sadece 10 ilçenin yeni ikamet izni başvurusuna kapalı olduğunu bildirdi.

11:43 . 16/07/2023 Pazar
DHA
Göç İdaresi Başkanlığı

Göç İdaresi Başkanlığı

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında,
'İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı'
yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, kamuoyunun bu konuda doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Başkanlığın, mekansal yoğunlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla dönemsel olarak illerde gerek mahalleler gerekse ilçeler nezdinde yabancı nüfusuna ilişkin yoğunluk analizleri yaptığı ve seyreltmeye yönelik tedbirler aldığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"10 ilçe yeni ikamet izni başvurusuna kapalı durumda"

"Bu kapsamda; İstanbul, 2019 yılında geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatılmıştır. 2021 yılı ocak ayında İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçeleri yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. 2022 yılı ekim ayında yapılan değerlendirme sonucunda, Fatih ve Esenyurt ilçelerinin yanı sıra Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri de yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle tüm illerimizde, yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı, toplam 63 ilde bin 169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54'tür. Açıklamadan anlaşılacağı üzere İstanbul ilimizde 39 ilçenin ikamet iznine kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup halihazırda 10 ilçe yeni ikamet izni başvurusuna kapalı durumdadır. Mekânsal yoğunlaşmaya yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir."



#Göç İdaresi Başkanlığı
#ilçe
#İstanbul
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