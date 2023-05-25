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Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu bildirdi.

10:12 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan
Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429
, gönüllü, güvenli ve onurlu
geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114
olduğu belirtildi.
Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720,
ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514
kişi olduğu ifade edildi.
Böylece
Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663
olduğu kaydedildi.



#göç idaresi başkanlığı
#Türkiye'deki yabancı sayısı
#göçmen
43 dakika önce
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