Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sığınmacılar ile ilgili bir tweetine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’nin verdiği cevap gündem oldu. CHP listelerinden mülletvekili seçilen Temurci, “Sığınmacıları içişleri bakanı olarak yollayacağım” diyen Özdağ’a “Kazanmak için her yol mübah değildir” sözleriyle cevap verdi. Temurci’nin Özdağ’a karşı yaptığı açıklama ‘Yedili Masa’da Özdağ krizi mi yaşandı’ sorularını akıllara getirdi.