Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı

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Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan
Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429
, gönüllü, güvenli ve onurlu
geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114
olduğu belirtildi.
Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720,
ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514
kişi olduğu ifade edildi.
Böylece
Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663
olduğu kaydedildi.
#göç idaresi başkanlığı
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#göçmen
43 dakika önce