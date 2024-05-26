Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarına yalanlama

"Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulması gerekmektedir. Afganistan'a bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımız vurgulanmış ve ülkemizde düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçleri ele alınmıştır"