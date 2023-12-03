Göç İdaresi Başkanlığından 'düzensiz göçmenler serbest bırakıldı' iddiasına yalanlama

"Bahse konu görüntüler art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır. Söz konusu sosyal medya hesapları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktadır.