|
Gündem

Göç İdaresi Başkanlığından 'düzensiz göçmenler serbest bırakıldı' iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başkanlık iddiaların halkı yanıltmaya yönelik olduğunu, eski tarihli ve farklı konulardaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği duyurdu.

19:45 - 3/12/2023 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Kayseri’de dün düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı algısı yaratıldığı belirtildi.

"Eski tarihli görüntüler yeniden dolaşıma sokuldu"

Eski tarihli farklı konudaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüntüler art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır. Söz konusu sosyal medya hesapları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktadır.
Görüntüler ilk olarak 11.12. 2022 tarihinde paylaşılmış ve Göç İdaresi Başkanlığınca 12.12.2022 tarihinde konuyla ilgili resmi açıklama yapılmıştır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi gece gündüz demeden aralıksız sürdürmeye kararlıyız."



#Göç İdaresi Başkanlığı
#Düzensiz Göçmen
#sosyal medya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? Gözler TÜİK açıklamasında...