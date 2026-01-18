Yeni Şafak
Göçmen kaçakçılığı hükümlüsü Muğla’da yakalandı

23:3418/01/2026, Pazar
DHA
Muğla’da, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Hüseyin Ateş, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Ateş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla’da, hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Hüseyin Ateş (36), polis tarafından saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Hüseyin Ateş’in Menteşe ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, düzenledikleri operasyonda Ateş’i saklandığı evde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ateş tutuklandı.



#Muğla
#Göçmen Kaçakçılığı
#Firari
