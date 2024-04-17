Göçmen kaçakçılığı organizatörleri kalkana alındı: 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda düzensiz göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Ramazan Bayramı tatili boyunca (6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında) Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliği tarafından;

103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101’inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.