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Göçmen kaçakçılığı organizatörleri kalkana alındı: 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı.

17:17 - 17/04/2024 الأربعاء
Güncelleme: 17:54 - 17/04/2024 الأربعاء
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda düzensiz göçmenler tek tek tespit ediliyor.


Ramazan Bayramı tatili boyunca (6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında) Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliği tarafından;


103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101’inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.


Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.




#Göçmen Kaçakçılığı
#mobil göç noktası
#emniyet
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