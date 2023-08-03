Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşık 3 saatin ardından tamamlandı.
Önemli değişikliklerin ve atamaların yapıldığı toplantıda, rütbe değişikliği de yapıldı.
YAŞ ile ilgili yapılan kararlar, İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.
Genelkurmay Başkanı belli oldu
Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı.
İlk kadın amiral atandı
Öte yandan bir ilk yaşanarak TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı.