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TSK'nın ilk kez kadın amirali Gökçen Fırat oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak olurken, YAŞ'ta bir ilk yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu.

17:06 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşık 3 saatin ardından tamamlandı.

Önemli değişikliklerin ve atamaların yapıldığı toplantıda, rütbe değişikliği de yapıldı.

YAŞ ile ilgili yapılan kararlar, İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Genelkurmay Başkanı belli oldu

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

İlk kadın amiral atandı

Öte yandan bir ilk yaşanarak TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay albay Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla
ilk kadın amiral
oldu.


#Gökçen Fırat
#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
#YAŞ
#Yüksek Askeri Şura
1 saat önce
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