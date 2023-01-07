Gündem Göksu Şimdi hakikat zamanı diyerek son 20 yılın metro verilerini paylaştı Tamamı AK Parti döneminde başladı
İSTANBUL

Göksu 'Şimdi hakikat zamanı' diyerek son 20 yılın metro verilerini paylaştı: Tamamı AK Parti döneminde başladı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'ye yakın hesaplar tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan metro paylaşımlarına cevap verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana açılışını yaptığı metro hatlarına AK Parti döneminde başlandığını söyleyen Göksu, "Kendisi henüz İstanbul’un geleceği için 1 metre yeni metro planlamayı bile beceremedi" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göksu Şimdi hakikat zamanı diyerek son 20 yılın metro verilerini paylaştı: Tamamı AK Parti döneminde başladı
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB yönetimine yakın hesaplar tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan metro paylaşımlarına cevap verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana 13,27 kilometre metro yaptığını iddia eden hesapların paylaşımlarına tepki gösteren Göksu, "Algılar, manipülasyonlar bir yere kadar. Şimdi hakikat zamanı." dedi.

"TAMAMI AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLADI"

Göksu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li İBB Başkanının yaptığı metroların tamamı AK Parti dönemi planlanan, ihalesi yapılan ve başlanan metrolar.

Kendisi henüz İstanbul’un geleceği için 1 metre yeni metro planlamayı bile beceremedi!"
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