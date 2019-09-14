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ESKİŞEHİR

Gökyüzü 'Türk Yıldızları' ile renklendi

Dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları" ile Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra yerli ve yabancı akrobasi pilotları, "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"da izleyicileri büyüledi.

Haber Merkezi AA
Sivrihisar Hava Gösterileri 2019
Sivrihisar Hava Gösterileri 2019

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" gökyüzünü renklendirdi.

Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri 2019"da milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı, ülkenin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Seyircilerden tam not aldı

Paramotor ve paraşüt, model uçak ve helikopter, planörle gyrocopter gösterilerinin yanı sıra, Jandarma Havacılık Başkanlığı pilotlarının Skorsky S-70 Helikopter gösterisi seyircilerden tam not aldı.

Günün sonunda dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları"nın gökyüzünü renklendirdiği etkinliği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2019", yarın gerçekleştirilecek kapanış seremonisiyle sona erecek.

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