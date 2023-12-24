Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Golani Tugayı’na bağlı birliklerin çok büyük kayıplar verdiği askerlerinin yüzde 40’ını kaybettiği belirtildi. Golani Tugayı’nın eski bir komutanlarında biri İsrail Kanal 12’ye röportajda, Gazze’de savaş güçlerinin 4’te birini kaybettiklerini açıklamıştı. Bu sayının yüzde 15 daha artarak yüzde 40’a ulaştığı ortaya çıktı. Son olarak Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde, tugayın komutanlarından biri olan Yarbay Tomer Greenberg ile 8 askeri öldürülmüştü. Gazze’nin kuzey ve güneyinde faaliyet gösteren Paraşütçü Tugayından taburların da Gazze’den çekildiği bilgisi yer alıyor. İsrail basınında 13 Aralık’ta yer alan haberlerde, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları’nın, Şucaiyye Mahallesi’nde kurduğu pusuda çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geçilmişti. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, kurulan pusuda Golani Tugayı’ndan 9 askerin öldüğünü, 4’ünün de ağır yaralandığını duyurmuştu.

Parlamentoda şov yapmıştı

Cuma günü geri çekilen Golani Tugayı, 14 Kasım’da da Gazze’deki parlamento binasını işgal etmiş, burada da İsrail bayrağı açmıştı. İsrail’in en keskin ve özel birliği olan Golani Tugayı’nın sahada 50’ye yakın kayıp vermesi şoke etkisi yarattı. Önümüzdeki günlerde İsrail’in Golani Tugayı ile ilgili rapor yayınlaması bekleniyor. İsrail ordusunun kara gücü olan piyade kolordusundaki 6 tugayın en başında Golani Tugayı yer alıyor. İsrail’de 1948’te kurulan Golani Tugayı’nın “Arap-İsrail savaşlarında” öne çıkan birliklerden olduğu ifade ediliyor. Tugaydaki askerler kendilerini kanıtlamak için çok büyük riskler almakla tanınıyor. Birlik, 1973 Arap-İsrail savaşında, Golan Tepeleri’ndeki Hermon dağını Suriyeli güçlerden geri aldığı iddia edilmişti. Böylelikle birlik, 1948’den bugüne katıldığı tüm savaşlardaki kayıpların toplamından çok daha fazlasını Gazze’de vermiş oldu.

Kendi mühimmatıyla vurdu

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini duyurdu. Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İki füzenin işgalcilerin araçlarının Cibaliya bölgesindeki yoluna yerleştirildiği ve araçlar bölgeye ulaştığında patlatıldığı" aktarılan açıklamada, söz konusu füzeler kullanılarak, 5 İsrail tankının imha edildiği, tüm personelin öldürüldüğü ya da yaralandığı kaydedildi.







