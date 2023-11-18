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'Gölge aday' denilen Özgür Özel’den dikkat çeken İmamoğlu itirafı: Akıl danışıyorum

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim isteyenlerin başını çeken Ekrem İmamoğlu'nun desteğini alarak Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel'den 'gölge aday' iddialarını doğrulayacak açıklamalar geldi. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden birisi olan Özel, Ekrem İmamoğlu ile aralarında kardeşlik ilişkisi olduğunu belirterek akıl danıştığını söyledi.

12:49 - 18/11/2023 Cumartesi
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Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel

CHP'de entrikalı kurultay sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha kaybederek Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.


Özel ise tepki çeken açıklamalar geldi. Özel'in hem Meral Akşener'e hem de HEDEP'e ittifak çağrısı yapması 'CHP'de isimler değişse de zihniyet aynı' dedirtti. 'Gölge aday' denilen Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri ise dikkat çekti.


Desteğini aldığı İmamoğlu sayesinde genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, 'gölge aday' tartışmalarını artıracak açıklamalara yer verdi.


"Akıl danışıyorum"


T24'e konuşan Özel, İmamoğlu ile aralarında kardeş hukuku olduğunu söyleyerek şöyle devam etti;


  • "Ekrem Başkan'la aramızda daha önce de söylediğim gibi kardeşlik hukuku diye tanımladığımız bir ilişki var. Ekrem Bey'le de birbirimize güvenimizi zedeleyecek hiçbir şey yaşamadık. Ekrem Bey'e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık. Hiçbir belediye başkanına kurultay için söz vermedi."



#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
30 dakika önce
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