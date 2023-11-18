'Gölge aday' denilen Özgür Özel’den dikkat çeken İmamoğlu itirafı: Akıl danışıyorum

"Ekrem Başkan'la aramızda daha önce de söylediğim gibi kardeşlik hukuku diye tanımladığımız bir ilişki var. Ekrem Bey'le de birbirimize güvenimizi zedeleyecek hiçbir şey yaşamadık. Ekrem Bey'e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık. Hiçbir belediye başkanına kurultay için söz vermedi."