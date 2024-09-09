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Google kullanıcıları oyladı: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en iyisi seçildi

İstanbul Havalimanı, Google kullanıcılarının yorumları doğrultusunda Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildi.

17:08 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, Google kullanıcılarının yorumları üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildiğini açıkladı.


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgen,
"Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı devam ettirmeye kararlıyız"
ifadelerini kullandı.

Avrupa havalimanları arasında Google kullanıcılarının yaptığı yorumlar üzerinden yapılan araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Havalimanı 100 binden fazla Google yorumuna göre 4,4 puanla ilk sırada yer aldı.

Beğeni sırasına göre İstanbul Havalimanı'nı Porto, Atina, Çekya ve Zürih havalimanları takip etti.




#istanbul havalimanı
#google
#Avrupa
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