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Gündem Gören bir daha bakıyor Lüks aracını 1 milyon diamond taşla kapladı
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ANKARA

Arabasına 1 milyon taşla süsledi - Mustafa Baranlı arabası - Taş süsleme arabayı bozar mı

Gören bir daha bakıyor: Lüks aracını 1 milyon diamond taşla kapladı

Ankara’da bir araç kaplama şirketinin sahibi, lüks otomobilini yaklaşık 1 milyon diamond taşla kapladı. 12 yıldır araç kaplama işiyle uğraşan Mustafa Baranlı, lüks otomobilini "diamond" diye bilinen yaklaşık 1 milyon taş ile kapladı.

Haber Merkezi IHA
Taşlarla kaplanan lüks araç oldukça ilgi çekiyor.
Taşlarla kaplanan lüks araç oldukça ilgi çekiyor.

Geçen yıllarda da farklı otomobil kaplamalarıyla dikkat çeken Baranlı, bu sayede insanları şaşırttıklarını ve PR çalışması yaptıklarını söyledi.

Ortaya bu görüntüyü çıkarmak için el işçiliğiyle çalıştıklarını belirten Baranlı, bu kaplamanın 4 kişilik bir ekiple yaklaşık 3,5 ayda tamamlandığını ifade etti.

Altına folyo serildi

Baranlı, taşların altında kullandıkları folyo ile aracın boyasına zarar gelmediğinin altını çizdi. Halkın ve fenomenlerin ilgisi yoğun Halkın ve sosyal medya fenomenlerinin tepkisinin ise yoğun olduğunu söyleyen Baranlı, “Gözlüğünü çıkarıp bakanlar, camını indirip bir daha bakanlar, çığlık atanlar, üstüne atlayanlar, dokunanlar. Çok güzel tepkiler aldık. Fenomen arkadaşlarımız da bu aracı biliyor şu anda” diye konuştu.

Lüks araç taşlarla kaplandı.

İstenildiği gibi yıkamak mümkün

Bu araçla trafiğe çıkmanın sorun olmayacağını belirten Baranlı, temizliğinin de normal araçlardan farklı olmadığını ifade ederek, tazyikli su, köpük ve süngerle aracın yıkanabileceğini kaydetti.

Böyle bir araca sahip olmak isteyenler için maliyet, aracın büyüklüğüne göre 125 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkabiliyor.

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