Görenleri şaşkına çeviren minare: Musluk olmasa iyiydi!

Giresun’da yapımı 35 yıldır devam eden Yeşil Cami’nin semaver şeklindeki minaresi 4,5 yılda tamamlandı. Eynesil ilçesinde temeli 1987’de atılan Yeşil Cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek inşa ediliyor. İç kısmının tamamlanmasının ardından 2012 yılında ibadete açılan caminin inşasında doğal taş dışında başka malzeme, süslemelerde ise boya kullanılmıyor. Caminin, taşların tek tek işlenmesiyle 4,5 yılda yapılan “semaver” şeklindeki minaresi ise dikkati çekiyor.

Yeşil Cami

MİLİM MİLİM İŞLENDİ

Ecdada layık bir eser ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, taşları milim milim işleyerek camiyi inşa ettiklerini, bu nedenle inşaatın 35 yıldır devam ettiğini dile getirdi. Bu yıl caminin minaresini tamamladıklarını belirten Tufanoğlu, minarenin semaver şeklinde yapılmasına ilişkin, “Burası çay memleketi, 5 çay fabrikası var. Çayımızı temsil etmek istedik. İnsanlar semaverin etrafında bir araya geliyor. Bu açıdan da semaver iyi oldu” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in 71 kilometre doğusundaki Tokmok şehrine 12 kilometre uzaklıktaki Burana Kulesi, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Çuy Vadisi'nde yer alıyor.<br> Tarihi kaynaklara göre Burana Kulesi, Bilge Kül Kadir Han tarafından 840 yılında kurulan Karahanlı hanedanlığının ilk ilim ve kültür başkenti Balasagun'un kalıntılarından biri olarak bugüne kadar ulaştı.<br> Burana Kulesi, dönemin kültür ve mimarisine ışık tutuyor<br><br>Tanrı Dağları'nda İslam dininin yaygınlaşmaya başladığı Balasagın'ın merkezinde yapılan caminin yanında 11. yüzyılda kurulan kule, hem ezan okunan yer olarak hem de gözetleme kulesi olarak işlev gördü. Kurulduğu dönemin kültür ve mimarisine ışık tutan kule, ilk inşa edildiğinde yüksekliği 45-46 metreydi.<br><br>Kule, sonraki yüzyıllarda meydana gelen afetlerde hasar görmesi sonucu 24 metreye düştü. Kulenin güney tarafında, 6 metre yükseklikteki giriş kapısından kulenin tepesine, dar bir döner merdivenle ulaşılıyor.<br><br>Burana Kulesi'ndeki merdivenin aydınlatılması için mazgal açıklığı şeklinde 2 penceresi bulunuyor. Karahanlı devletinin Orta Asya'da kurduğu diğer mevcut minarelerin mimarisine kıyasla Burana Kulesi'nin, hepsinden önce inşa edildiği düşünülüyor.<br><br>Ülkenin kültürel mirası kule, devletin koruması altında tutuluyor ve UNESCO'nun Dünya Somut Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor.<br><br>Kulenin çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan ev ve iş aletleri, 4 türbe ve hamam kalıntıları, taş değirmenleri ve balbal taşları, Burana Kulesi Ulusal Arkeoloji ve Mimari Kompleksi'nde sergileniyor. Tarihi kule hem minare hem de gözetleme kulesi olarak işlev gördü<br><br>Burana Kulesi Ulusal Arkeoloji ve Mimari Kompleksi Müdürü Anita Şamenova, Burana kulesinin hem minare hem de gözetleme kulesi olarak işlev gördüğünü anlattı.<br><br>Şamenova, 11. yüzyılın başında balçıktan pişirilmiş ince tuğladan kurulan ve yine tuğla malzemeleriyle süslenen Burana Kulesi'nin 1927-1928 ve 1970-1974 yıllarında iki defa restore edildiğini belirtti.<br><br>Kompleksin, Burana Kulesi'nin yer aldığı alana 1976 yılında kurulduğunu anımsatan Şamenova, kulenin yerli ve yabancı turistlerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ettiğini ifade etti. Şamenova, kulenin yer aldığı tarihi Balasagın şehrinde (Türk edebiyatı için temel bir eser olan) Kutadgu Bilig'in yazarı Ulu Yusuf Has Hacib'in doğduğunu ve bu şehirde eğitim gördüğüne dikkati çekti.<br><br>Komplekste sergilenen tarihi yapıların önemini vurgulayan Şamenova, komplekste kazı çalışmalarının yeniden yapılması halinde Balasagın şehrine ait çıkacak gizemli arkeolojik bulguların insanlık tarihine ışık tutacağına inandığını kaydetti.<br> İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar döneminde kalma: Yuvarlak gövdeli kule gizemini koruyor Orta Asya'da bin yıl önce İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar döneminden kalma Kırgızistan'daki yuvarlak gövdeli Burana Kulesi, tarihi ve mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerce sıkça ziyaret ediliyor.

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